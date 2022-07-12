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Ракурс
Збитий російський БПЛА «Орлан»

Литва закупила для ЗСУ «вбивць орків» (ФОТО)

12 лип 2022, 09:50
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Литва закупила для Збройних сил України понад 100 засобів протидії безпілотним літальним апаратам.



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Було закуплено 110 антидронів, яких назвали їх Orcrist або Orc Killer. Ці засоби допоможуть українським військовим збивати російські БПЛА. Про це литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас повідомив у Twitter.

За його інформацією, українська армія також отримає 80 схвалених НАТО радарів Wingman, які дозволяють виявляти і збивати безпілотники на відстані до 5 км. За всі ці засоби заплатили понад 1 млн євро.

Литва закупила для ЗСУ «вбивцю орків». Фото: Андрюс Тапінас

Нагадаємо, на сході держави українські воїни-зенітники за добу знищили три російські безпілотні літальні апарати. Професійно спрацювали військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування «Центр».

Джерело: Ракурс


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