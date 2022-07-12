Збитий російський БПЛА «Орлан»

https://racurs.ua/ua/n172590-lytva-zakupyla-dlya-zsu-vbyvc-orkiv-foto.html

Ракурс

Литва закупила для Збройних сил України понад 100 засобів протидії безпілотним літальним апаратам.

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Було закуплено 110 антидронів, яких назвали їх Orcrist або Orc Killer. Ці засоби допоможуть українським військовим збивати російські БПЛА. Про це литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас повідомив у Twitter.

За його інформацією, українська армія також отримає 80 схвалених НАТО радарів Wingman, які дозволяють виявляти і збивати безпілотники на відстані до 5 км. За всі ці засоби заплатили понад 1 млн євро.

Нагадаємо, на сході держави українські воїни-зенітники за добу знищили три російські безпілотні літальні апарати. Професійно спрацювали військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування «Центр».