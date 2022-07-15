Ракурсhttps://racurs.ua/
Не добрий ранок в окупантів - у Кадіївці горить черговий склад боєприпасів
Не добрий ранок в окупантів — у Кадіївці горить черговий склад боєприпасів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172692-ne-dobryy-ranok-v-okupantiv-u-kadiyivci-goryt-chergovyy-sklad-boieprypasiv-video.htmlРакурс
Не добрий ранок в рашистів — у тимчасово окупованій Кадіївці горить черговий склад боєприпасів.
.
Спочатку у ніч на п’ятницю, 15 липня, про вибухи та пожежу почали повідомляти у соцмережах мешканці окупованого росіянами українського міста.
Очевидці поширюють відео на яких чути звуки вибухів від детонації боєприпасів та спостерігається пожежа з виділенням густого диму.
За «офіційною» версією окупаційної адміністрації, — триває горіння селітри. Саме таку версію російські окупанти раніше також озвучували й про вибухи боєприпасів у Новій Каховці.
Нагадаємо, що вночі 11 липня, у місті Нова Каховка Херсонської області стався колосальний вибух.
Також в окупованій Кадіївці, нещодавно згоріли бронетранспортери російських військових. На початку липня в цьому місті вже горів інший склад БК.