Не добрий ранок в окупантів - у Кадіївці горить черговий склад боєприпасів

https://racurs.ua/ua/n172692-ne-dobryy-ranok-v-okupantiv-u-kadiyivci-goryt-chergovyy-sklad-boieprypasiv-video.html

Ракурс

Не добрий ранок в рашистів — у тимчасово окупованій Кадіївці горить черговий склад боєприпасів.

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Спочатку у ніч на п’ятницю, 15 липня, про вибухи та пожежу почали повідомляти у соцмережах мешканці окупованого росіянами українського міста.

Очевидці поширюють відео на яких чути звуки вибухів від детонації боєприпасів та спостерігається пожежа з виділенням густого диму.

За «офіційною» версією окупаційної адміністрації, — триває горіння селітри. Саме таку версію російські окупанти раніше також озвучували й про вибухи боєприпасів у Новій Каховці.

Нагадаємо, що вночі 11 липня, у місті Нова Каховка Херсонської області стався колосальний вибух.

Також в окупованій Кадіївці, нещодавно згоріли бронетранспортери російських військових. На початку липня в цьому місті вже горів інший склад БК.