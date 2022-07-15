СБУ назвала кремлівські канали у Телеграм, які деморалізують українців

https://racurs.ua/ua/n172703-sbu-nazvala-kremlivski-kanaly-u-telegram-yaki-demoralizuut-ukrayinciv-spysok.html

Ракурс

Кремлівські канали у Телеграм, які деморалізують українців і сіють в суспільстві зраду, назвали в Службі безпеки України (СБУ). У списку 100 каналів.

.

Спецслужба 15 липня оприлюднила спільну заяву з приводу захисту інформаційного простору України від російських ворожих телеграм-каналів.

Звернення, крім Служби безпеки України, підписали Рада національної безпеки та оборони, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство цифрової трансформації, Головне Управління розвідки Міноборони, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.

Ворог намагається посіяти «зраду» та розхитати українське суспільство. Зокрема, на це працює низка нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль. Причетність таких каналів до російських спецслужб встановила раніше і СБУ в рамках відповідних кримінальних проваджень, — йдеться у заяві.

Список каналів, які загрожують національній безпеці України, такий:

Легетимный;

Сплетница;

Картель;

Резидент;

Наблюдатель;

MediaPost;

Женщина с косой.

Цей список, відзначають в СБУ, час від часу доповнюється.

Силовики закликали українців не користуватися цими каналами, адже їх роботу фінансує і координує росія; не довіряти їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України.

Частина з цих каналів для розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках. В СБУ звернули увагу власників і редакторів українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та переслідується відповідно до законодавства.