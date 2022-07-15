ФРН передала українському війську 80 пікапів. Фото: Посольство Німеччини

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Ракурс

Збройні сили України отримали нову допомогу у вигляді автомобілів підвищеної прохідності.

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Німецький уряд упродовж останніх тижнів передав для української армії 80 пікапів. Про це 15 липня повідомило посольство Німеччини в Україні у Twitter.

Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних сил України, — зазначили в дипломатичному відомстві.

Також дипломати оприлюднили фото автомобілів, призначених для українських бійців. На фото можна побачити пікапи марки Toyota та Mitsubishi.

Нагадаємо, 13 липня уряд Німеччини оприлюднив перелік переданої Україні військової допомоги. У Берліні заявили, що в цьому році збільшили свої кошти на зміцнення потенціалу безпеки до 2 млрд євро.

Зокрема, ЗСУ отримали 3 тис. одиниць протитанкової зброї Panzerfaust-3, 500 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, 2,7 тис. переносних зенітно-ракетних комплексів Strela, сім самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, 30 захищених автомобілів, 280 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи), 100 кулеметів MG 3, запасні частини для літаків МіГ-29 та 50 протибункерних ракет.