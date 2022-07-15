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ФРН передала українському війську 80 пікапів. Фото: Посольство Німеччини

Німеччина передала українському війську 80 пікапів (ФОТО)

15 лип 2022, 16:18
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Збройні сили України отримали нову допомогу у вигляді автомобілів підвищеної прохідності.



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Німецький уряд упродовж останніх тижнів передав для української армії 80 пікапів. Про це 15 липня повідомило посольство Німеччини в Україні у Twitter.

Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних сил України, — зазначили в дипломатичному відомстві.

Також дипломати оприлюднили фото автомобілів, призначених для українських бійців. На фото можна побачити пікапи марки Toyota та Mitsubishi.

ФРН передала українському війську 80 пікапів. Фото: Посольство Німеччини

ФРН передала українському війську 80 пікапів. Фото: Посольство Німеччини

Нагадаємо, 13 липня уряд Німеччини оприлюднив перелік переданої Україні військової допомоги. У Берліні заявили, що в цьому році збільшили свої кошти на зміцнення потенціалу безпеки до 2 млрд євро.

Зокрема, ЗСУ отримали 3 тис. одиниць протитанкової зброї Panzerfaust-3, 500 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, 2,7 тис. переносних зенітно-ракетних комплексів Strela, сім самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, 30 захищених автомобілів, 280 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи), 100 кулеметів MG 3, запасні частини для літаків МіГ-29 та 50 протибункерних ракет.

Джерело: Ракурс


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