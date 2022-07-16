ЗСУ показали як працює по росіянах чеська РСЗВ RM-70 Vampire

https://racurs.ua/ua/n172736-zsu-pokazaly-yak-cheski-vampiry-pracuut-po-rosiyanah-video.html

Ракурс

Чеська ракетна система залпового вогню РСЗВ «Vampire» працює по російських окупантах.

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Відповідне відео з’явилося в Telegram-каналі «Збройні Сили України. Війна з окупантами».

Чеські РСЗВ RM-70 «Vampire» передають смертельні вітання оркам, — зазначено в описі до відео.

На кадрах потужні чеські системи випускають ракети по позиціях російських окупантів на одному з напрямків, де точаться активні бойові дії з загарбником.

Чехія у квітні Чехія передала Україні реактивні системи залпового вогню RM-70 Vampire. Ця РСЗВ була розроблена в Чехословаччині ще в 1970-ті роки ХХ століття і фактично є копією радянського БМ-21 «Град».

Також повідомляється, що артилерійська система заснована на базі Tatra T813 — шасі має V-подібний 12-циліндровий дизельний двигун «Татра» Т-930−3 потужністю 270 л. с. Ходова частина виконана за колісною формулою 8×8, керованими є колеса двох передніх осей.

Серед переваг РСЗВ — велика довжина шасі дозволяє розмістити у середній частині оригінальний гідравлічний пристрій для перезаряджання пускової установки. Для цього пакет напрямної артилерійської частини повертається на 180 градусів та встановлюється з нульовим кутом підйому. У напрямні одночасно подаються всі 40 снарядів, розташовані на стелажі.

У передній частині шасі розташований бульдозерний відвал, за допомогою якого може бути обладнано вогневу позицію або видалено перешкоди з дороги. Пускова установка оснащена також лебідкою для самовитягування.

15 липня, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про прибуття в Україну перших систем MLRS M270. Потужні далекобійні системи допоможуть українським воїнам ще ефективніше нищити ворожі склади у глибокому тилу окупантів — і не тільки їх.