Республіканці здригаються, коли Спартц "б’є Зеленського"

https://racurs.ua/ua/n172738-respublikanci-zdrygautsya-koly-spartc-bie-zelenskogo-politico.html

Ракурс

Вікторія Спартц, конгресменка Палати представників США, може нашкодити українсько-американським відносинам.

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Про це написало видання Роlitico у матеріалі на тему скандального листа Спартц для Джозефа Байдена.

Статтю назвали «Республіканці здригаються, коли їхня колега українського походження б'є Зеленського».

Американська політикиня українського походження Вікторія Спартц була рішучою прихильницею того, щоб Україна отримала все необхідне для боротьби проти росії. Вона почала активно просувати цю ідею ще навесні, часто відвідувала Україну після початку повномасштабної війни та палко про неї розповідала, — йдеться у матеріалі.

Politico пише, що тепер колеги-законодавці Спартц починають шкодувати про те, що дозволили їй це робити. Нещодавно їх шокувало, що конгресвумен розкритикувала Володимира Зеленського та його довірених осіб. Адже така публічна і часто необґрунтована критика української влади може спричинити тріщини в підтримці України США.

Конгресмени Республіканської партії побоюються, що наївність Спартц завдає шкоди їхньому власному народові. Колеги коментують її поведінку як надто запальну. Вікторія має репутацію людини, яка пробивається на брифінги та зустрічі комітетів, до яких вона не входить, що є досить некомпетентним.

На це реагує навіть адміністрація Байдена. Один з представників комітету закордонних справ сказав, що розвідувальне співтовариство США планує проінформувати Спартц про її недоречні заяви.

Колеги із Палати постійно твердять Вікторії, що необхідно підтримувати український народ та його обране керівництво в інтересах національної безпеки. Проте Спартц запевняє, що уряд та президент України не розуміють серйозності конфлікту. Так, наприклад, політикиня наполягає на тому, що Андрій Єрмак перебуває під контролем росії.

У політикумі США все частіше з’являються сигнали, що слова Вікторії щодо України не можна вважати авторитетними. Однак зважаючи на особистий зв’язок Спартц із ситуацією, її колеги відмовляються від публічної критики конгресменки.

Нагадаємо, республіканка Спартц 8 липня звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком та його заступником Андрієм Татаровим, який блокує призначення спеціального антикорупційного прокурора.

Це спричинило політичний скандал в Україні та США.