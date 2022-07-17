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Ракурс
Росіяни організовують антиукраїнські мітинги в Ізраїлі, фото: UA.News

рф проплатила антиукраїнські мітинги в Ізраїлі — посольство

17 лип 2022, 19:59
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росія проплатила антиукраїнські мітинги, які в останні дні відбулися в декількох містах Ізраїлю.



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Таким чином, російська агресія проти України поширюється і на Ізраїль. Про це сьогодні, 17 липня, повідомляє прес-служба посольства України у цій державі.

Останнім часом, поряд з помітною пропагандистською атакою на соціальні мережі, ми стали свідками антиукраїнських демонстрацій, що фінансуються російським урядом, — наголошують у посольстві. — Демонстрації пройшли в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук наголошує, що такі дії російської влади, спрямовані на введення в оману ізраїльської громадськості, не стали для нього несподіванкою.

Попри інспіровані демонстрації, ми знаємо, що ізраїльська громадськість здебільшого підтримує Україну і виступає проти жорстоких російських атак, — наголошує він.

Нагадаємо, за інформацією української розвідки, російські спецслужби активізували свою діяльність у країнах Східної Європи.

Джерело: Ракурс


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