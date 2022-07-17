ЗСУ відбили штурми й відігнали росіян на двох напрямках – Генштаб

https://racurs.ua/ua/n172781-zsu-vidbyly-shturmy-y-vidignaly-rosiyan-na-dvoh-napryamkah-genshtab.html

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Збройні сили України 17 липня відбили штурми російських окупантів на Слов’янському та Бахмутському напрямках і завдали втрат воєнним злочинцям рф. Нині армія кремля зосереджує зусилля на спробах окупувати Сіверськ та просунутися в напрямку Бахмута.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у неділю.

На Слов’янському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах низки населених пунктів й вели штурмові дії поблизу Григорівки, проте захисники України їх швидко придушили. Воєнні злочинці рф з втратами відійшли.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Веселого, Красної Гори, Вершини, Новолуганського, Травневого. Також росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів в районах Костянтинівки, Новолуганського та Покровського.

Окупанти намагалися штурмувати та наступати поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського. Недолугі дії ворога знову завершились провалом та втратами особового складу, — йдеться в повідомленні Генштабу.

Водночас на Харківському напрямку армія рф намагається утримати раніше зайняті рубежі. Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Петрівка, Протопопівка, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Старий Салтів, Чугуїв, Мосьпанове, Уди, Веселе та інших. Окупанти завдали авіаударів неподалік Прудянки та Верхнього Салтова.