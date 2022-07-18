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150 рашистів знищили захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n172788-150-rashystiv-znyschyly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 38 тис. 450 особового складу.
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За добу цей показник зріс на 150 осіб. Про це сьогодні, 18 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також рашисти вже втратили:
- 1 тис. 687 танків;
- 3 тис. 886 бойових броньованих машин;
- 849 одиниць артилерійських систем;
- 248 одиниць РСЗВ;
- 113 одиниць засобів ППО;
- 220 літаків;
- 188 гелікоптерів;
- 690 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 166 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 тис. 753 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 70 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.
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