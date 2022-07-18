Підбита російська техніка, фото: «Радіо Свобода»

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Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 38 тис. 450 особового складу.

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За добу цей показник зріс на 150 осіб. Про це сьогодні, 18 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також рашисти вже втратили:

1 тис. 687 танків;

3 тис. 886 бойових броньованих машин;

849 одиниць артилерійських систем;

248 одиниць РСЗВ;

113 одиниць засобів ППО;

220 літаків;

188 гелікоптерів;

690 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

166 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

2 тис. 753 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

70 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.