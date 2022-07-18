Зеленський оголосив про масштабну кадрову ревізію СБУ

https://racurs.ua/ua/n172818-zelenskyy-ogolosyv-pro-masshtabnu-kadrovu-reviziu-sbu.html

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Президент Володимир Зеленський оголосив про масштабну кадрову ревізію Служби безпеки України. З лав спецслужби можуть звільнити 28 посадовців.

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Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні до нації 18 липня.

І ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія Служби. Вирішується питання щодо звільнення двадцяти восьми посадовців. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі — незадовільні результати роботи, — сказав Зеленський.

17 липня президент України усунув з посад генпрокурора Ірину Венедиктову та голову СБУ Івана Баканова через «сотні кримінальних справ про держзраду та колабораційну діяльність працівників органів прокуратури, досудового розслідування та інших правоохоронних органів». 18 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Баканова — свого друга дитинства.

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов пояснив, що Баканов і Венедіктова ще не звільнені. Їх усунули для того, щоб вони не могли впливати на розслідування і виявлення зрадників у СБУ та прокуратурі. Крім того, в цих органах проведуть службові розслідування, і вже за їхніми результатами президент вирішить, чи звертатися до парламенту, щоб звільнити обох посадовців.

Поки обовʼязки голови СБУ — перший заступник Малюк, який, за інформацією ЗМІ, близький до заступника голови Офісу президента Олега Татарова і гуляв на його дні народження в серпні 2021 року.