Володимир Зеленський та Ігор Коломойський, фото: KP.ua

https://racurs.ua/ua/n172921-ukaz-pro-pozbavlennya-kolomoyskogo-gromadyanstva-ie-ale-zasekrechenyy-zmi.html

Ракурс

Президентський указ про позбавлення громадянства низки осіб, серед яких депутат Ігор Васильковський («Слуга народу»), Вадим Рабінович (колишній нардеп забороненої ОПЗЖ), голова тероборони Дніпропетровщини Геннадій Корбан та олігарх Ігор Коломойський існує, проте перебуває в розділі секретних.

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Про це сьогодні, 21 липня, повідомляє видання ZN.UA з посиланням на джерела в Офісі президента.

В ОПУ є практика не публікувати укази щодо амністії та громадянства, пояснює наше джерело, — зазначає видання.

Це опосередковано підтверджує список документів на сайті Офісу президента (укази 502/2022 та 503/2022 там відсутні).

Раніше сьогодні скріншот відповідного указу на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував член парламентського комітету з питань правової політики Сергій Власенко.

Також факт видання та підписання цього указу Зеленським у своєму Telegram-каналі побічно підтвердив і радник голови Офісу президента Лещенко.

З високою часткою ймовірності, копію указу про позбавлення громадянства України було передано народному депутату Сергію Власенко в Центрвиборчкомі, куди копію указу було передано для виконання щодо позбавлення депутатських повноважень Рабиновича та Васильківського, — зазначив Лещенко.

Джерело: ZN.UA