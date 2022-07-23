Через удари ЗСУ рашисти завозять боєприпаси під виглядом «гуманітарної допомоги»

Росіяни завозять на Херсонщину боєприпаси як «гуманітарну допомогу», фото: ГУР

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Ракурс

Рашисти після завданих захисниками України ударів на Херсонщині почали завозити боєприпаси під виглядом «гуманітарної допомоги».

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Про це сьогодні, 23 липня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Після низки ударів ЗСУ по складах боєприпасів рашистів, розташованих на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, ЗС РФ маркує воєнні вантажі як «гуманітарну допомогу», — зазначають у ГУР.

Так, до Херсонської області заїхали понад 20 «цивільних» вантажівок КамАз, пофарбованих у білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами рф та символікою політичної партії «єдина росія».

Реальний доставлений вантаж — боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів облаштовуються в цивільних будівлях — закладах культури та освіти, — зазначають у розвідці.

Крім того, у зв’язку із завданням масованих вогневих ударів з боку ЗСУ, військовим 1-го та 2-го армійських корпусів зс рф заборонено переміщення військової техніки у світлу пору доби під час перевезення особового складу та військових вантажів.

У зв’язку з цим проводяться роботи з переобладнання наявних транспортних засобів до пересування у темний час доби, а також здійснюється маскування транспорту. Аналогічні заходи також мають провести інші підрозділи російських окупаційних військ, — зазначають у ГУР.

Також для підрозділів окупантів, дислокованих у Херсоні на території Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (школа поліції) запроваджуються додаткові обмеження: