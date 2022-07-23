Через удари ЗСУ рашисти завозять боєприпаси під виглядом «гуманітарної допомоги»https://racurs.ua/ua/n172970-cherez-udary-zsu-rashysty-zavozyat-boieprypasy-pid-vyglyadom-gumanitarnoyi-dopomogy.htmlРакурс
Рашисти після завданих захисниками України ударів на Херсонщині почали завозити боєприпаси під виглядом «гуманітарної допомоги».
Про це сьогодні, 23 липня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.
Після низки ударів ЗСУ по складах боєприпасів рашистів, розташованих на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, ЗС РФ маркує воєнні вантажі як «гуманітарну допомогу», — зазначають у ГУР.
Так, до Херсонської області заїхали понад 20 «цивільних» вантажівок КамАз, пофарбованих у білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами рф та символікою політичної партії «єдина росія».
Реальний доставлений вантаж — боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів облаштовуються в цивільних будівлях — закладах культури та освіти, — зазначають у розвідці.
Крім того, у зв’язку із завданням масованих вогневих ударів з боку ЗСУ, військовим 1-го та 2-го армійських корпусів зс рф заборонено переміщення військової техніки у світлу пору доби під час перевезення особового складу та військових вантажів.
У зв’язку з цим проводяться роботи з переобладнання наявних транспортних засобів до пересування у темний час доби, а також здійснюється маскування транспорту. Аналогічні заходи також мають провести інші підрозділи російських окупаційних військ, — зазначають у ГУР.
Також для підрозділів окупантів, дислокованих у Херсоні на території Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (школа поліції) запроваджуються додаткові обмеження:
- зі стройового плацу прибрали легкову та вантажну техніку, яка кілька місяців перебувала там;
- особовий склад розміщується на першому поверсі та в підвальному приміщенні. Пересувається територією у вечірній та нічний час;
- у зв’язку з очікуванням обстрілів з боку ЗСУ периметр посилено охороняється, виставлено позиції снайпера, які постійно спостерігають за приватними та багатоповерховими будинками. При виявленні у вікнах місцевих жителів у квартиру терміново направляється група військових для перевірки мешканців на предмет співпраці з українською спецслужбою (обшук житла, вилучення телефонів, опитування).