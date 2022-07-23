ЗСУ завдали удару по мосту через Інгулець на Херсонщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n172979-zsu-zavdaly-udaru-po-mostu-cherez-ingulec-na-hersonschyni.html

Ракурс

Збройні сили України ускладнюють шляхи постачання угруповання військ рф у Херсон через Лівобережжя та Правобережжя.

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Раніше українські військові атакували Антонівський міст, а вранці 23 липня завдали удару по Дар’ївському мосту через Інгулець Херсонської області, який окупанти переправляли вантажі на Правобережжя. Сьогоднішня атака — продовження операції з відрізання Херсонського угруповання росіян від постачання. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань у Facebook.

Кожен міст — це слабке місце в логістиці, і наші Збройні сили майстерно руйнують ворожу систему, — йдеться у повідомленні.

Хлань пояснив, що прицільні удари по ворожих об'єктах та мостах демонструють те, що ЗСУ відходять від радянської армії, яка штурмує міста, попри руйнування і втрати. Українські військові «розм'якшують» оборону противника шляхом знищення оперативного тилу, без якого лінія фронту ворога сиплеться навіть від незначного удару.

В ОВА наголосили, що так діяти було б неможливо без західного озброєння.

Нагадаємо, 20 липня Антонівський міст через Дніпро в Херсоні знову зазнав удару з боку ЗСУ. Радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань сказав, що метою атаки було зміцнення російської армії, бо поруч із мостом знаходяться блокпост та склад зі зброєю.

Російські пропагандисти після ударів заявили, що міст обстріляли з американської ракетної системи HIMARS. Через міст ризикують рухатися лише легкові автомобілі, вантажні машини не їздять по зруйнованому об'єкту.