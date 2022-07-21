Росіяни шукають ремонтників для пошкодженого ЗСУ стратегічного Антонівського мосту з Криму - місцеві відмовилися

https://racurs.ua/ua/n172905-rosiyany-shukaut-remontnykiv-dlya-poshkodjenogo-zsu-strategichnogo-antonivskogo-mostu-z-krymu.html

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Російські окупанти запросили спеціалістів для ремонту пошкодженого Антонівського мосту з Криму.

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Херсонські фахівці відмовляються це робити, повідомив 21 липня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

20 липня Антонівський міст через Дніпро в Херсоні знову зазнав удару українських військових. Радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань сказав, що метою ЗСУ було зміцнення російської армії. За його інформацією, поруч із мостом знаходяться блокпост та склад зі зброєю.

Окупаційна влада стверджує, що Антонівський міст обстрілює американськими системами залпового вогню HIMARS.

Володимир Сальдо, якого російська влада поставила управляти окупованими територіями Херсонської області, заявив, що рух автотранспорту пошкодженим мостом «тимчасово обмежений». Його ремонтуватимуть. Проїжджати дозволять легковому та пасажирському транспорту. А вантажні автомобілі мають їхати через Каховку, через інший міст у районі Каховської ГЕС за 85 км від Херсона.

Антонівський міст з'єднує правий берег Дніпра, на якому розташований Херсон, із лівобережною частиною Херсонської області, теж окупованою РФ. Мостом російські війська перевозять свою техніку і боєприпаси. Що більше їх перевезуть, то більший потенціал в окупаційних військ. Тобто, якщо Антонівський міст буде розбитий, російські військові на правобережній частині Херсонської області виявляться відрізаними від основного угруповання. Альтернативні маршрути йдуть через залізничний міст, що знаходиться неподалік, і той, що біля Каховської ГЕС.