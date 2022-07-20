Новий удар по Антонівському мосту — ворог показав наслідки

https://racurs.ua/ua/n172863-novyy-udar-po-antonivskomu-mostu-vorog-pokazav-naslidky-video.html

Ракурс

Антонівський міст через Дніпро в Херсоні знову зазнав удару. Інцидент стався вранці 20 липня. Воєнні злочинці росії показали наслідки обстрілу переправи, ймовірно, Збройними сили України, які у такий спосіб намагаються зірвати росіянам логістику.

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Відео із місця подій опублікували російські пропагандисти. Після обстрілу на мосту утворилися вирви, проте, як заявили пропагандисти, рух на переправі зберігається. Росіяни твердять, що удар по мосту було нанесено з американської ракетної системи HIMARS. Підтверджень від українського командування немає.

Херсон розташований на правому березі річки, його пов’язують із лівобережжям два мости, які прокладені за містом на сході: Антонівський автомобільний — за 3,8 км від міської межі та Антонівський залізничний — ще за 6 км на схід. Міст — це один із двох шляхів, якими москва може постачати або відводити свої війська на території, яку вона окупувала на захід від річки. Нижня течія Дніпра є природним бар'єром, де ширина водного шляху зазвичай становить близько тисячі метрів. Антонівський міст нині пошкоджений, але придатний до експлуатації.

Тому контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором внаслідок бойових дій в регіоні. Такий висновок зробило Міністерство оборони Великої Британії.