Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до німецьких портів

https://racurs.ua/ua/n172904-nimecka-zaliznycya-pochne-perevozyty-ukrayinske-zerno-do-portiv-na-baltyci.html

Ракурс

Німецька залізниця Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до портів ФРН на Балтиці.

.

Компанія перебудує свою логістичну мережу, яку створила для гуманітарної допомоги.

Зерно забиратимуть з Румунії та перевозитимуть у порти Ростока, Гамбурга, а також Браке. Частину зерна забиратимуть із Польщі.

Deutsche Bahn планує відправляти кілька складів з українським зерном на тиждень. Далі плануються подальші перевезення до інших країн. Для цього німці переорієнтують мережу, створену для доставки гуманітарної допомоги.

Про це повідомив офіційний представник компанії DB Cargo — «дочки» концерну. У компанії не назвали конкретних обсягів.

У Румунії вивезення українського зерна вважають «логістичним викликом».

У червні гендиректор румунського чорноморського порту Констанц Флорін Гойдя заявляв, що налагодити вивіз українського зерна через Румунію — це завдання, яке не має швидкого вирішення. Своєю чергою, президент Румунії Клаус Йоханніс назвав це завдання «логістичним викликом епічних масштабів», вказуючи на відсутність транспортної інфраструктури.

За даними міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, з країни необхідно вивезти 18 млн. тонн зернових старого врожаю, ще 40 млн. тонн на експорт очікуються з нового врожаю.

Під час переговорів у Стамбулі 13 липня представники України, росії, Туреччини та ООН домовилися про розблокування трьох українських портів для експорту зерна. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував ухвалення угоди «найближчим часом».