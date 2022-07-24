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Понад 50 росіян, шість танків і «Градів» знищили ЗСУ на півдні

Понад 50 росіян, шість танків і «Градів» знищили ЗСУ на півдні (ВІДЕО)

24 лип 2022, 08:25
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Авіація Збройних сил України впродовж доби у південних областях нанесла шість ударів по скупченнях живої сили та техніки воєнних злочинців росії. Також бійцям вдалося знищити опорний пункт та ліквідувати 54 росіян.



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За даними оперативного командування «Південь», на цьому напрямку немає ознак створення ударних угруповань.

Понад 50 окупантів за підтримки двох танків Т-62 та одного БТРа-82А вели наступ на Херсонщині у напрямку населених пунктів Сухий Ставок, Андріївка, а також у напрямку сіл Брускинське та Білогірка. Однак спроба була безуспішною, окупанти зазнали втрат і відійшли.

Загалом упродовж 23 липня окупанти втратили:

  • три танки Т-62;

  • три реактивні системи залпового вогню «Град»;

  • гармату «Мста-Б»;

  • броньовану та автомобільну техніку;

  • склад з боєприпасів та пункт боєпостачання на Херсонщині.

Водночас у Чорному морі корабельне угруповання росіян маневрує неподалік мису Тарханкут (Крим) у напрямку Анапи (росія). Два ракетоносії готові до завдання ударів 16 ракетами типу «Калібр». Неподалік чатує один великий десантний корабель.

Джерело: Ракурс


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