Російські ракети продовжують загрожувати України, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n173030-kilkist-rosiyskyh-korabliv-z-raketamy-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms.html

Ракурс

У Чорному морі станом на сьогодні, 25 липня, на бойовому чергуванні перебувають три ворожі носії оперативно-тактичних ракет «Калібр».

.

Про це повідомляє прес-служба ВМС України.

У Середземному морі перебувають п’ять ворожих носіїв ракет «Калібр» та два ракетні крейсери.

В Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати п’ять ворожих кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 27 суден, з них чотири судна рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря — 34 суден, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), — наголошують у ВМС.

Нагадаємо, рашисти вчора, 24 липня, з акваторії Чорного моря запустили чотири ракети «Калібр» в напрямку Хмельницької області. Сили ППО України збили усі ці ракети.