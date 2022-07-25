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Російські ракети продовжують загрожувати України, фото: «Слово і Діло»
Кількість російських кораблів з ракетами у Чорному морі назвали у ВМСhttps://racurs.ua/ua/n173030-kilkist-rosiyskyh-korabliv-z-raketamy-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms.htmlРакурс
У Чорному морі станом на сьогодні, 25 липня, на бойовому чергуванні перебувають три ворожі носії оперативно-тактичних ракет «Калібр».
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Про це повідомляє прес-служба ВМС України.
У Середземному морі перебувають п’ять ворожих носіїв ракет «Калібр» та два ракетні крейсери.
В Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати п’ять ворожих кораблів та катерів.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 27 суден, з них чотири судна рухалися з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 34 суден, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), — наголошують у ВМС.
Нагадаємо, рашисти вчора, 24 липня, з акваторії Чорного моря запустили чотири ракети «Калібр» в напрямку Хмельницької області. Сили ППО України збили усі ці ракети.