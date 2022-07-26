106 російських родин вимагають в путіна знайти їхніх чоловіків, що зникли на війні в Україні

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Ракурс

Понад 100 родин російських військовослужбовців звернулися до президента рф путіна, щоб він знайшов їхніх синів, чоловіків і братів, які воюють в Україні.

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За словами родичів окупантів, від російських відомств та міністерств вони отримують відписки: одні кажуть, що їхні близькі живі, інші — що зникли безвісти чи загинули.

Звернення написали члени сімей 106 російських військовослужбовців, які зникли під час війни в Україні. Вони вимагають в путіна знайти чоловіків, синів і батьків, повідомляє видання «Північ.Реалії», у розпорядженні якого опинилася копія переданого до приймальні адміністрації президента росії звернення.

Судячи з розповіданих у статті історій, дружини та батьки, які підписали звернення, отримують від влади суперечливі дані про те, що відбувається з їхніми рідними. Наприклад, одна з героїнь статті, яка розшукує свого 19-річного сина, має «гору відписок: в одних говориться, що він живий і перебуває на війні, в інших, що в полоні в Україні, в третіх пишуть, що загинув».

Потрібно знайти наших близьких. Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають у статусі зниклих безвісти. Міністерство оборони рф понад п’ять місяців блокує зміну статусу військовослужбовців незалежно від відомостей, що постійно змінюються. Родичам доводиться шукати факти та доводити самим, що їхній син, чоловік у полоні (загинув) — так по всій країні. Уповноважені органи погано працюють, допомоги від командирів військових частин немає.

Правдивих даних щодо кількості загиблих на війні проти України росіян немає. Журналістам вдалося підтвердити загибель близько п’яти тисяч військовослужбовців, проте ці дані явно нижчі від реальної кількості.

Міноборони рф не звітувало про загиблих з кінця березня, коли повідомило про 1 тис. 351 загиблого. Влада України стверджує, що кількість загиблих росіян наближається до 40 тис. осіб.