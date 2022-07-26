Верховний суд підтвердив законність перевірки, яка спричинила націоналізацію «ПриватБанку»

Верховний суд підтвердив законність перевірки "ПриватБанку", яка спричинила його націоналізацію

https://racurs.ua/ua/n173089-verhovnyy-sud-pidtverdyv-zakonnist-perevirky-yaka-sprychynyla-nacionalizaciu-pryvatbanku.html

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Верховний суд підтвердив законність націоналізації «ПриватБанку».

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду підтвердив законність розпорядження НБУ про перевірку «ПриватБанку», внаслідок якої було виявлено порушення та прийнято рішення про націоналізацію фінустанови, повідомило 26 липня Міністерство юстиції.

У прес-службі банку зазначили, що Касаційний адміністративний суд у складі ВС задовольнив скаргу «ПриватБанку» скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у позові пов’язаної з колишніми власниками банку компанії «Тріантал Інвестментс ЛТД».

Ця компанія вимагала визнати незаконним розпорядження НБУ від 17 жовтня 2016 року про перевірку «ПриватБанку».