Зеленський представив свого кандидата на генпрокурора — хто він

https://racurs.ua/ua/n173098-zelenskyy-predstavyv-svogo-kandydata-na-genprokurora-hto-vin.html

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Проєкт постанови про призначення народного депутата від «Слуги народу» Андрія Костіна новим генеральним прокурором України зареєстрували у Верховній Раді. Ідповідна інформація з’явилася на сайті парламенту.

Ініціатором проєкту зазначено президента Володимира Зеленського. Зараз документ перебуває на розгляді комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, раніше депутати збирали підписи за призначення «слуги» Костіна очільником Офісу генпрокурора. Нардеп з «Голосу» Ярослав Юрчишин писав, що така процедура не потрібна для внесення подання президента, але вона «створює враження, що депутати більшості на щось впливають». За даними ЗМІ, до виборчого списоку Костін потрапив за рекомендацією глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Увечері 17 липня вийшли два укази президента — про відсторонення генпрокурора Ірини Венедіктової та про усунення від обовʼязків голови СБУ Івана Баканова. Поки обовʼязки генпрокурора виконуватиме заступник Венедіктової Олексій Симоненко, а голови СБУ — перший заступник Василь Малюк.

18 липня Зеленський подав до Ради подання на звільнення Венедіктової та Баканова. Уранці 19 липня президент звільнив заступника голови Служби безпеки та змінив начальників СБУ в пʼяти областях.

Керівник фракції монобільшості Давид Арахамія казав, що нового генпрокурора призначать впродовж 10 днів.