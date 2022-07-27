Польща купує у Південної Кореї майже тисячу танків і 50 винищувачів

https://racurs.ua/ua/n173105-polscha-kupuie-u-pivdennoyi-koreyi-mayje-tysyachu-tankiv-i-50-vynyschuvachiv.html

Ракурс

Міністерство оборони Польщі придбає у Південної Кореї майже тисячу танків, понад 600 артилерійських знарядь та десятки винищувачів, частково для заміни обладнання, яке вона передала Україні.

Про пише CNN з посиланням на оборонне відомство сусідньої країни.

Угода між Варшавою та Сеулом передбачає закупівлю:

980 танків на базі південнокорейської моделі К2;

648 самохідних броньованих гаубиць К9;

48 винищувачів FA-50.

FA-50 — двомісний надзвуковий навчально-бойовий реактивний літак, розроблений південнокорейською фірмою аерокосмічної промисловості спільно з американською компанією Lockheed Martin.

Очікується, що перші 180 танків надійдуть цього року, а виробництво 800 модернізованих танків розпочнеться у 2026 році у Польщі. У міністерстві заявили, що ці бронемашини частково замінять танки радянської доби, які вже передані на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, понад п’ять місяців українці стримують навалу воєнних злочинців росії. Військовий експерт Іван Киричевський з Defence Express зауважив, що польське озброєння допомагає українцям вистояти у цій війні. Нещодавно стало відомо про передачу Польщею Україні танків PT-91 Twardy.