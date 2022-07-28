Запит США на екстрадицію Коломойського може надійти будь-якої миті — Лещенко

https://racurs.ua/ua/n173149-zapyt-ssha-na-ekstradyciu-kolomoyskogo-moje-nadiyty-bud-yakoyi-myti-leschenko.html

Ракурс

Запит США на екстрадицію олігарха Ігоря Коломойського може надійти в Україну будь-якої миті. Таку думку висловив екс-нардеп Сергій Лещенко. Він нагадав, що Коломойський давно перебуває під слідством у США, а Мін’юст Америки подав три цивільних позови про конфіскацію майна бізнесмена у штатах Огайо, Кентуккі та Техас.

Зі слів члена наглядової ради державного товариства «Українська залізниця», це відбувається в рамках розслідування ФБР — і з високим ступенем вірогідності йому готують або вже висунуто й кримінальне обвинувачення.

Ця інформація не підлягає розголошенню до моменту, коли Америка отримає можливість дотягнутися до фігуранта. Таке обвинувачення, яке затверджує велике журі, має статус under seal та розсекречується лише в певний момент. Тому запит на його екстрадицію може бути в будь-який момент направлений до України. Оскільки Коломойський свого часу зробив вибір на користь громадянства Ізраїлю та громадянства Кіпру, то для того, щоб він зрештою постав перед правосуддям, його логічно видати Америці, — зазначив Лещенко.

Колишній парламентар вказав, що Коломойський має значний вплив на українські суди та медіа, а також корупційні зв’язки.

Це все зайве під час війни. Що можливе в Америці? Вона швидко проведе судове слідство і поставить крапки над «і», засудить його, якщо вважатиме за потрібне, до тюремного ув’язнення, а гроші та активи, конфісковані в олігарха, будуть передані українському народу, як тому, який постраждав від його дій, — підсумував Лещенко.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Коломойський, ймовірно, втратив українське громадянство. За даними Forbes.ua, паспорт бізнесмена в реєстрі Державної міграційної служби значиться як недійсний. Раніше бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов відмовився від українського громадянства, проте у 2019 році отримав посвідку на проживання в Україні. Його паспорт також числиться у базі як недійсний.