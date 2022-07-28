Московський піп побив хрестом священника ПЦУ на Вінниччині

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Священник московського патріархату побив хрестом отця Православної церкви України під час похорону у Вінницькій області. Інцидент стався під час прощання із загиблим військовим Олександром Зінівим, уродженцем села Яланець.

Як вказав свідок конфлікту Сергій Тімков, причиною бійки слугувала критика протоієрея Михайла Василюка на адресу проросійських священнослужителів, які підтримують і прославляють війну в Україні та злочини кремлівського режиму.

Після цих слів священник московського патріархату на ім’я Анатолій підбіг до настоятеля ПЦУ. Спочатку він зірвав з Василюка хрест, а потім замахнувся на нього розп’яттям.

Священників довелося розбороняти військовим, які стояли поблизу настоятеля ПЦУ. Зі слів Тімкова, отець Михайло отримав легкі тілесні ушкодження після нападу опонента. Інцидент розслідують правоохоронці.