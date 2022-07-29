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Ракурс
США пообіцяли 10 млн дол. за дані про компанію "кухаря путіна" пригожина

США пообіцяли 10 млн дол. за дані про компанію «кухаря путіна» пригожина

29 лип 2022, 09:13
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У США анонсували винагороду в розмірі 10 млн дол. за інформацію про компанію IRA євгена пригожина.





Департамент США оголосив пошук інформації про компанію Internet Research Agency LLC («IRA») Пригожина — російських агентів, які втручаються у вибори США.

Ще з 2014 року IRA почала операції з втручання в політичну систему США, зокрема у президентські вибори 2016. Мета компанії — посіяти розбрат. Організація діє через ТОВ «Інтернет-дослідження», ТОВ «МедіаСинтез», ТОВ «ГлавСет», ТОВ «МіксІнфо», ТОВ «Азимут» і ТОВ «НовІнфо».

євген пригожин фінансує IRA через компанії Concord Management and Consulting LLC і Concord Catering. Його персонал контролював діяльність через звітування та взаємодію з керівництвом IRA, повідомляють у пресслужбі Держдепартаменту.

Що відомо про пригожина

Виходець із КДБ володимир путін все своє правління нероздільно пов’язаний з усілякими секретними структурами. Свої плани та найжорстокіші злочини кремлівський диктатор ніколи не реалізує відкрито і чинить лише чужими руками. І в цьому йому дуже доречним став такий персонаж, як пригожин.

Офіційно він — російський ресторатор, бізнесмен та власник кейтерингового бізнесу. Його послугами користується еліта російської федерації, завдяки чому пригожин отримав неофіційне прізвисько «кухар путіна». І хоча тривалий час президент росії заперечував знайомство з підприємцем, ЗМІ пов’язують пригожина з цілою низкою таємних структур, що діють за вказівкою Кремля.

Насамперед його ім’я тісно асоціюють з діяльністю приватної військової компанії Вагнера. Найманці ПВК присутні у всіх збройних конфліктах, у яких бере участь росія: від Сирії до Донбасу. Звісно, ​​вагнерівці зараз воюють і на Південному Сході України. За даними неофіційних джерел, сам пригожин також зараз перебуває на Донбасі, щоб особисто керувати своїми найманцями.

У вересні 2015 року пов’язана з Пригожиним компанія ТОВ «Мегалайн» отримала від Міністерства оборони Росії підряд вартістю 3,3 млрд рублів на будівництво військової бази на кордоні з Україною, в місті Валуйки Бєлгородської області. Будівництво на площі 300 гектарів передбачало зведення штабу з вузлом зв’язку на 328 військовослужбовців, 3-, 4- і 5-поверхових казарм на 3,5 тис. солдатів, навчального корпусу, медичного центру з лазаретом на 50 ліжок, їдальнею, зі складами та іншими будівлями. Запланований термін будівництва — чотири роки.

На думку Олексія Навального, чий Фонд боротьби з корупцією також приділив пильну увагу запаморочливій бізнес-кар'єрі пригожина, з 2012 по 2017 роки фірми Пригожина отримали держпідряди на більш ніж 200 мільярдів рублів.

У вересні 2016 року російський журнал «РБК» опублікував розслідування, в якому стверджується, що російську «приватну військову компанію», яка діє в Сирії й відому як «група Вагнера» (або «ПВК» Уткіна «Вагнер»), обслуговують структури, пов’язані сам з пригожиним.

На одному з приймань у Кремлі на честь російського дня героїв вітчизни був присутній дмитро уткін, командир незареєстрованої «приватної військової компанії Вагнера», бійці якої брали участь в боях в Сирії і на Донбасі.

пригожин перебуває у розширеному списку санкції США проти російських громадян і компаній через агресію Москви щодо України. Компанії пригожина, якого вважають особистим приятелем президента росії, забезпечують харчування для Кремля, що й стало однією з підстав для санкцій.

Джерело: Ракурс


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