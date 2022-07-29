Установка М270 MLRS

https://racurs.ua/ua/n173175-zsu-pokazaly-yak-pracuie-m270-mlrs-po-skladah-okupantiv-video.html

Ракурс

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео бойової роботи американських М270 MLRS на війні.

Він виклав відповідне відео на своїй сторінці у Фейсбук.

Збройні сили вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку і допомогу, — прокоментував відео головнокомандувач ЗСУ.

Як видно на відео, ЗСУ працюють за допомогою М270 MLRS по складах окупантів.

Наразі на озброєнні наших військових, за різною інформацією, дев’ять одиниць М270 MLRS, отриманих від союзників — Великої Британії, Норвегії та Німеччини.

Система MLRS (англ. Multiple Launch Rocket System) М270 працює на гусеничній базі БМП «Бредлі». Вона має два окремих пускових контейнери та відповідно до компонування ракет — різну їх кількість, дальність та спроможності ураження ворога. Кожен контейнер може бути споряджений шістьма або однією ракетою. Така РСЗВ є універсальною у використанні.

Менші за класом ракети можуть мати касетну частину (максимальна дальність 32, 45 та 70 км). А найпотужніша ракета ATACMS летітиме до 300 км.