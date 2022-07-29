Мораторій на підвищення комунальних тарифів ухвалила Рада - де знайдуть гроші

https://racurs.ua/ua/n173176-moratoriy-na-pidvyschennya-taryfiv-na-teplo-uhvalyla-rada-de-znaydut-groshi.html

Ракурс

Після майже двох місяців дискусій Верховна Рада ухвалила законопроект № 7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення коштом залучення понад 125 млрд грн від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів.

За таке рішення в залі знайшлося 260 нардепів, повідомив у Телеграм Ярослав Железняк.

Мораторій буде чинним до закінчення воєнного стану в Україні плюс шість місяців після.

Забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання)

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Складний шлях мораторію

Верховна Рада 19 липня не підтримала та відправила на повторне друге читання законопроєкт № 7427, який передбачає впровадження мораторію на підвищення ціни на природний газ для побутових споживачів, тарифів на теплову енергію та послуги з розподілу природного газу для всіх категорій під час воєнного стану на всій території України та протягом шести місяців після його припинення або скасування.

Тоді за ухвалення законопроекту в цілому проголосували 220 парламентаріїв за необхідних 226 голосів. У результаті документ 235 голосами «за» було відправлено на повторне друге читання зі скороченими термінами.

Законопроект № 7427 передбачає також залучення понад 180 млрд грн від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів.

Повна назва документа звучить так: «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення».

Згідно з його текстом, підприємствам теплокомуненерго, постачальникам газу та операторам газорозподільних систем із державного бюджету компенсуватимуть збитки, спричинені забороною підвищувати тарифи, та втрати, яких вони зазнали внаслідок військових дій.

Документ містить заборону вчиняти будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

Водночас цей законопроект до свого ухвалення у першому читанні викликав різку критику з боку Асоціації міст України (АМУ) та міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго», які представили низку своїх поправок до документа. Зокрема, як заявили в АМУ, документ дозволяє НАК «Нафтогаз України» забирати майно комунальних та приватних підприємств за двомісячну заборгованість за природний газ.

АМУ оприлюднила низку власних поправок до законопроекту № 7427:

виключити норми про безоплатний перехід права власності на підприємство ТКЕ до постачальника газу у разі прострочення платежів за договором реструктуризації;

передбачити забезпечення постачання природного газу на умовах та за цінами попереднього опалювального сезону підприємствам ТКЕ, бюджетним установам, ОСББ, ЖБК, релігійним організаціям;

зупинити стягнення заборгованості за газ та послуги з його розподілу з підприємств ТКЕ в умовах воєнного стану та забезпечити їх списання.

Інший мораторій

Раніше Рада ввела мораторій на стягнення боргів за комуналку. Але не для всіх. Верховна Рада внесла зміни до закону «Про виконавче провадження», запровадивши мораторій на виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану.