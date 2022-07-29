Обстріли Харкова і Миколаєва - влада показала фото руйнувань

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Влада показала фото руйнувань внаслідок обстрілів Харкова і Миколаєва, які сталися уранці 29 липня.

Голова Харківської області Олег Синєгубов розповів про наслідки вранішніх ракетних ударів окупантів по Харкову та Богодухову.

У Харкові ракетами з комплексу С-300 пошкоджено один з корпусів сільськогосподарського університету, який є пам’яткою архітектури, та двоповерховий житловий будинок.

У Богодухові окупанти поцілили двома ракетами «Точка-У» в харчове підприємство, постраждалих немає. Наразі роботи з ліквідації наслідків ударів тривають.

Ціллю росіян знову стали виключно цивільні об'єкти. У Харкові ракетами С-300 пошкоджено один з корпусів сільськогосподарського університету, який є пам’яткою архітектури, та двоповерховий житловий будинок. У Богодухові окупанти поцілили у підприємство, що не має жодного відношення до оборони, а навпаки — до виробництва харчової продукції. Попередньо, поранених немає, — написав Синєгубов.

Як видно з фото, оприлюднених головою ОВА, це був цех з обробки м’яса.

У Миколаєві російські воєнні злочинці вдарили вранці 29 липня о зупинці громадського транспорту. Відомо вже про п’ять загиблих після обстрілу росіян, повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва.

Голова ОВА Віталій Кім написав у своїх соцмережах:

У звʼязку з успіхами ЗСУ на півдні, російські мерзотники змінили тактику. Вчора вистрілили в спальний район — звичайний одноповерховий будинок. Скільки там не ходив, навіть натяку на воєнну ціль не знайшов. І це не в комендантську годину. Сьогодні вистрілили в інший район. Поруч із зупинкою громадського транспорту.

У ніч на 29 липня армія рф обстріляла Словʼянськ та поранила одну цивільну людину, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, росіяни випустили по місту ракети з установки «Смерч». Обстріл пошкодив вісім багатоповерхівок, 13 приватних будинків і три розважальні центри.