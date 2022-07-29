Віктор Хоренко, фото: ССО

https://racurs.ua/ua/n173194-zelenskyy-predstavyv-novogo-komanduvacha-sso-foto.html

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Володимир Зеленський, президент України, час робочої поїздки до Одеської області представив особовому складу нового командувача Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ.

Ним став бригадний генерал Віктора Хоренко. Про це сьогодні, 29 липня, повідомляється на сайті Офісу президента.

Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня, — зазначив Зеленський.

Раніше сьогодні посаду командувача ССО офіційно залишив генерал-майор Григорій Галаган, котрий перебував на ній з 25 серпня 2020 року.

Нагадаємо, наприкінці червня прес-служба ССО опублікувала унікальне відео роботи снайпера на фронті. На відео показано знищення росіян, котрі групою вийшли назустріч кулям снайпера.