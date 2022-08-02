Дощі розмили дороги на Запоріжжі - рятувальники відбуксирували понад 250 авто (

https://racurs.ua/ua/n173301-doschi-rozmyly-dorogy-na-zaporijji-ryatuvalnyky-vidbuksyruvaly-ponad-250-avto-video.html

Ракурс

У Запорізькій області рятувальники відбуксирували понад 250 авто із розмитої дороги. Після тривалого дощу проїхати до Запоріжжя об’їзною дорогою біля Кам’янського фізично не можна. Відео з місця події оприлюднило Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

Рятувальники розповіли, що надали допомогу водіям на так званій «Дорозі життя» у Василівському районі, якою триває евакуація українців з тимчасово окупованих районів півдня України.

Через зливи об’їзну ґрунтову дорогу у селі Кам’янське розмило і водії опинилися у пастці без жодної можливості подолати цю ділянку шляху.

Деякі вантажівки доводилося витягати, використовуючи декілька одиниць спецтехніки ДСНС водночас. Рятувальна операція тривала майже 12 годин. Співробітникам Служби порятунку вдалося відбуксувати 50 вантажівок та супроводити понад 200 легкових автомобілів на тверде автомобільне покриття.

«Ракурс» повідомляв, що сильні дощі заблокували евакуацію з окупованого Енергодара.