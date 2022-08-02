Третина росіян вважає, що Сонце обертається навколо Землі

https://racurs.ua/ua/n173304-tretyna-rosiyan-vvajaie-scho-sonce-obertaietsya-navkolo-zemli-opytuvannya.html

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Третина росіян (35%) погодилися із твердженням, що Сонце обертається навколо Землі.

Про це свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

За останні роки кількість таких росіян збільшилася. У 2007 році погоджувалися з тим, що Сонце обертається навколо Землі, 28% респондентів, у 2011 — 32%.

При цьому, зазначає ВЦВГД, кількість росіян, які вірять в інші помилки, з часом зменшується. Так, лише 7% вважають, що радіоактивне молоко буде безпечним після кип’ятіння (2007 року так відповідали 14%, 2011 року — 11%). З твердженням про те, що перші люди жили одночасно з динозаврами, згодні 21% респондентів (2007 року — 30%, 2011 року — 28%).

З тим, що продукти з ГМО можуть спричинити рак, у новому опитуванні погодилися 44% респондентів. 2014 року цієї точки зору дотримувалися дві третини (67%) росіян.

Як зазначає російський державний соціологічний центр, росіян із невисоким рівнем наукової грамотності характеризує старший вік, активний перегляд телевізійного контенту, проживання на селі та освіту на рівні середнього та нижче.

Усього в опитуванні взяли участь 1,6 тис. жителів росії віком від 18 років.