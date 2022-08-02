Кабмін погодив кандидатуру нового голови Херсонської ОВА. Фото: nv.ua

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Кабінет міністрів України погодив призначення нового очільника Херсонської ОВА.

Сьогодні, 2 липня, уряд погодив призначення Ярослава Янушевича головою Херсонської обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської обласної державної адміністрації, — зазначив він.

З відкритих джерел про цього чиновника відомо, що він народився 1978 року у Києві. Янушевич — заслужений економіст України, майстер спорту України міжнародного класу з пейнтболу. Також він є держслужбовцем третього рангу. Янушечив працював у різних відомства Міністерсва фінансів та очолював підприємство «Документ».

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський звільнив голову Херсонської ОВА Геннадія Лагуту та призначив керівником області Дмитра Бутрія, який із січня 2019 року обіймав посаду першого заступника голови облдержадміністрації.