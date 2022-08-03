Китай до неділі закрив повітряний простір біля Тайваня

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Китай з четверга до неділі закриває повітряний простір біля Тайваня, «у зв’язку із запланованими там навчаннями». Про це повідомляє Bloomberg.

Вчора під час азійського турне спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань. За цим візитом спостерігали мільйони людей. У відповідь Міністерство комерції Китаю заявило, що КНР з 3 серпня зупиняє експорт піску у Тайвань, а глава МЗС Піднебесної Ван Ї назвав возз'єднання Китаю з Тайванем «історичною неминучістю». Китай також не відкидає військових заходів, щоб «стримати сепаратистський потенціал».

Окрім цього, Пекін пообіцяв Вашингтону «сильні заходи» у відповідь на візит Пелосі на Тайвань.

Нагадаємо, літак зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі 2 серпня приземлився в аеропорту Тайваня. Американська делегація складалося із п’ятьох членів Палати від Демократичної партії США. Пентагон вважав цю поїздку Пелосі «не дуже гарною ідеєю».