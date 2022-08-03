Окупована Запорізька АЕС вийшла з-під контролю - глава МАГАТЕ

https://racurs.ua/ua/n173337-okupovana-zaporizka-aes-vyyshla-z-pid-kontrolu-glava-magate.html

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Запорізька атомна електростанція, яку воєнні злочинці росії захопили 4 березня, вийшла з-під контролю. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що з кожним днем ситуація на станції стає все серйознішою.

Всі принципи ядерної безпеки були порушені. На карту поставлено надзвичайно серйозну, надзвичайно серйозну і небезпечну справу, — зазначив Гроссі, пише Sky News.

Він також нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення рф біля станції були обстріли.

Наразі АЕС контролює москва, але у ній утримують український персонал, що призводить до конфліктів і передбачуваного насильства. МАГАТЕ має певний контакт з персоналом, проте він «неоднорідний». Гроссі зауважив, що ланцюжок поставок обладнання та запасних частин на АЕС було перервано, тому у МАГАТЕ «не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно».

Гроссі вважає, що на Запорізькій АЕС порушено всі сім стовпів МАГАТЕ з ядерної безпеки. Йдеться про необхідність підтримки фізичної цілісності ядерних установок, можливість персоналу виконувати свої обов’язки та здатність приймати рішення без надмірного тиску, забезпечення надійного електропостачання від мережі, існування ефективних систем радіаційного моніторингу та надійного зв’язку з регулятором та іншими органами.

Поки триває ця війна, бездіяльність безсовісна. Якщо станеться аварія на Запорізькій атомній електростанції, ми не звинувачуватимемо стихійне лихо. Нам доведеться відповідати лише перед собою, — наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Водночас Гроссі підтвердив, що життєво важлива місія інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС, яку він вимагає протягом двох місяців, «не стала можливою».

Нагадаємо, ЗАЕС залишається окупованою військами рф з 4 березня. Під час захоплення вони влаштували пожежу в навчальному корпусі станції, яка виникла внаслідок обстрілів, а за час окупації накопичили велику кількість техніки та боєприпасів. Станцію незаконно відвідують представники концерну «росатом».