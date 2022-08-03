ЗСУ знищили два ворожі склади на Херсонщині

https://racurs.ua/ua/n173341-zsu-znyschyly-dva-voroji-sklady-na-hersonschyni-video.html

Ракурс

Збройні сили України у ніч на 3 серпня знищили два ворожі склади на території Херсонської області. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Херсонщина… За ніч мінус два склади скупчення орків. У районі Берислава та Чорнобаївки. В черговий раз ЗСУ відпрацювали по тилових запасах ворога, — написав Хлань у Фейсбук.

На Херсонському напрямку українські морпіхи також активно проводять демілітаризацію російської армії.

Наша артилерія підбила ворожий танк, який перебував в зоні відповідальності підрозділу, а бійці взяли двох полонених. Артилерійські підрозділи завдавали удари по скупченню живої сили та техніки окупантів, вели контрбатарейну боротьбу. Втрати ворога уточнюються, — повідомляють у прес-службі Військово-морських сил ЗСУ.

Майже усі полонені — примусово мобілізовані з терористичного маріонеткового утворення днр.

З боку кремлівських господарів вони мають відповідне ставлення, їх гонять, як худобу на смерть, й інколи навіть не видають засоби захисту. Виходячи з цього, у таких мобілізованих вибір не великий. Загинути від української зброї або бути розстріляним своїми. Однак, є й третій варіант — здатися в полон, — зазначили в ВМС.

Там нагадали, що попри ненависть до ворога українці поважають міжнародне право, тому полонених не вбивають.