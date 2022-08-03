Ярослав Янушевич

https://racurs.ua/ua/n173346-lustrovanyy-drug-syna-azarova-scho-vidomo-pro-novogo-kerivnyka-hersonskoyi-oda.html

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На засіданні 2 серпня Кабмін погодив призначення Ярослава Янушевича головою Херсонської ОДА.

Новий керівник Херсонської ОДА раніше працював заступником різних керівників податкової інспекції, Мінфіну, міграційної та інших служб.

Янушевич користувався особливою довірою колишнього прем'єра Миколи Азарова, а також мав дуже тісні дружні стосунки з його сином — Олексієм. Про це написало ZN.UA.

Видання «МОСТ» пише, що станом на вересень 2021 року Янушевич був люстрованим, а отже до 2024 року він не має права займати державні посади. Люстрували його нібито у 2014 році.

Погоджений Кабміном кандидат на посаду голови Херсонської ОДА Ярослав Янушевич, був люстрований, але якимось дивом два з половиною тижні тому Мін’юст відмовився боротися у суді за право ще два роки не призначати його на посади.

Суд першої інстанції у травні цього року зобов’язав вилучити прізвище Янушевича з реєстру люстрованих осіб, а рішення суду сховав. І Мін’юсту це видалось спочатку ненормальним, а через місяць цілком нормальним. Перевірити, чи є прізвище ймовірного голови Херсонської ОДА у реєстрі неможливо — він закритий на час дії воєнного стану. Тож, виходить, що судді та Мін’юст в унісон підіграли людині, яка за всіма ознаками не мала б отримати цю посаду, — йдеться у публікації «МОСТу».

Ярослав — засновник та капітан команди зі спортивного пейнтболу «Халк» та навіть має звання чемпіона світу.

Також відомо, що він має звання повного кавалера ордена «За заслуги». Ними Янушевича нагороджували Янукович у 2012 році, Порошенко у 2016 та Зеленський у 2020 роках.

Головою Херсонської обласної адміністрації офіційно погоджено Ярослава Янушевича. Це колишній чиновник часів Януковича, який був заступником начальника податкової служби, заступником начальника податковоі міліції, заступником начальника міграційної служби, директором держпідприємства «Документ», яке виготовляло усі українські паспорти, — про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор. НЕТ Юрій Бутусов.

При президенті Порошенко півтора року був директором підприємства «Укрчастотнагляд». Про участь Янушевича у захисті України або у волонтерській діяльності нічого невідомо.