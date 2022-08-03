Сили спецоперацій показали відео нічного десанту на воді

https://racurs.ua/ua/n173362-syly-specoperaciy-pokazaly-video-nichnogo-desantu-na-vodi.html

Ракурс

Унікальні кадри роботи українських захисників показали Сили спецоперацій (ССО) ЗСУ.

Доставка в район виконання завдання відбулася водним шляхом вночі у цілковитій темряві. Спочатку на відео ССО видно, що чотирьох спецпризначенців привезли до місця проведення операції човном, далі вони подолали водну перешкоду.

«Ракурс» розповідав, що 18 липня на Харківщині наша розвідувальна група знищила ДРГ морської піхоти Північного флоту вмф рф. Спецоперацію провели в селі Дементіївка Дергачівського району, де виявили великий підрозділ рашистів, які розміщувався у зруйнованих будівлях.

У результаті вогневого ураження 36 окупантів було знищено.

У результаті операції були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ. Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження, Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту вмф рф. Три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил рф в Сирії.