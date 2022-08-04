Ракурсhttps://racurs.ua/
Містами України прокотилася нова хвиля повідомлень про мінування критичних об'єктів
Містами України прокотилася нова хвиля повідомлень про мінування критичних об'єктівhttps://racurs.ua/ua/n173379-mistamy-ukrayiny-prokotylasya-nova-hvylya-povidomlen-pro-minuvannya-krytychnyh-obiektiv.htmlРакурс
Містами України прокотилася нова хвиля повідомлень про мінування критичних об'єктів.
У Тернополі удень 4 серпня повідомили про можливу провокацію — на вокзалі та у Центральному універмазі шукали вибухівку.
У Рівному також повідомили про замінування вокзалів та вулиці. Людей евакуювали, спецслужби проводили перевірку.
Також надійшла інформація про можливе мінування Центрального ринку та залізничного вокзалу у Вінниці.
У Хмельницькому також повідомили про нібито три замінування: автостанції, овочевого ринку і залізничного вокзалу.
На момент виходу новини у Тернополі вибухівки не знайшли. Загроза не підтвердилася, повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.
В мережі повідомляли, що у Києві в метро на станції Льва Толстого люди раптово почали сильно кашляти та чхати. Попередньо, хтось розпилив балони з невідомою речовиною. Очікуємо на офіційну інформацію.
.