Містами України прокотилася нова хвиля повідомлень про мінування критичних об'єктів

https://racurs.ua/ua/n173379-mistamy-ukrayiny-prokotylasya-nova-hvylya-povidomlen-pro-minuvannya-krytychnyh-obiektiv.html

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Містами України прокотилася нова хвиля повідомлень про мінування критичних об'єктів.

У Тернополі удень 4 серпня повідомили про можливу провокацію — на вокзалі та у Центральному універмазі шукали вибухівку.

У Рівному також повідомили про замінування вокзалів та вулиці. Людей евакуювали, спецслужби проводили перевірку.

Також надійшла інформація про можливе мінування Центрального ринку та залізничного вокзалу у Вінниці.

У Хмельницькому також повідомили про нібито три замінування: автостанції, овочевого ринку і залізничного вокзалу.

На момент виходу новини у Тернополі вибухівки не знайшли. Загроза не підтвердилася, повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

В мережі повідомляли, що у Києві в метро на станції Льва Толстого люди раптово почали сильно кашляти та чхати. Попередньо, хтось розпилив балони з невідомою речовиною. Очікуємо на офіційну інформацію.