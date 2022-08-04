Сили рф намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Гусарівки на Харківщині — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n173394-syly-rf-namagautsya-prorvaty-oboronu-zsu-bilya-gusarivky-na-harkivschyni-genshtab.html

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Війна росії проти України триває. На Харківському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших військ біля Гусарівки, тривають бої. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 4 серпня.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка. Намагається прорвати оборону наших військ біля Гусарівки, бої тривають, — йдеться у повідомленні.

Також окупанти гатили зі ствольної та реактивної артилерії в районах Харкова, а також населених пунктів Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка.

На Слов’янському напрямку воєнні злочинці росії застосовують танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Богородичне, Мазанівка, Гусарівка, Адамівка, Курулька, Хрестище, Сулигівка, Довгеньке та Велика Комишуваха.