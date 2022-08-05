Герой оборони Миколаєва спрогнозував закінчення гарячої фази війни

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Ракурс

Генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку великої війни росії проти України, вважає, що гаряча фаза повномасштабної війни закінчиться до кінця року.

Ані росіяни, ані ми не потягнемо. Найгарячіша фаза закінчиться до кінця року, однозначно, — сказав Марченко в інтерв’ю Тарасові Березовцю.

Генерал Марченко у найближчі місяці не чекає нічого нового від росіян, які знову хочуть наступати на Миколаїв за тим самим планом, що й у лютому-березні.

Я хочу всіх заспокоїти, не треба їх боятися, їм страшніше, ніж нам, вони теж бояться, треба чинити опір. Будемо їх бити і виганяти, це наша земля, ми нікого не боїмося і нікого сюди не пускатимемо, — заявив генерал.

Марченко закликав окупантів здаватися, «якщо вони хочуть жити».

Генерал сказав, що можливе визволення Херсонської області до настання холодів залежить насамперед від надання зброї, яку Україні обіцяли партнери.

Коли ми знатимемо, скільки нам дадуть зброї, тоді можна робити якісь прогнози щодо цього, поки це важко. Ми битимемося у будь-якому разі, із західною зброєю або без неї, якщо буде треба, битимемо росіян вилами, — розповів Марченко.

Раніше він Марченко розповідав, що ЗСУ битимуть росіян з двох сторін при звільненні Херсона і виступав за руйнування Кримського мосту, яким окупанти завозять техніку в Україну. Він переконаний, що визволення Криму неминуче.

Наприкінці липня Марченко повернувся на службу до Миколаєва.