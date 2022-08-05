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Російський корабель «Василий Быков» зайшов у Севастопольську бухту з обпаленим бортом
Російський корабель «Василий Быков» зайшов у Севастопольську бухту з обпаленим бортом (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n173428-rosiyskyy-korabel-vasylyy-bykov-zayshov-u-sevastopolsku-buhtu-z-obpalenym-bortom-foto.htmlРакурс
У Севастопольську бухту 5 серпня зайшов російський військовий корабель «Василий Быков». У нього був обпалений борт.
4 серпня він раптом почав випускати димову завісу поблизу окупованого Севастополя, після чого був оповитий клубами чорного диму.
На думку військово-морського експерта HI Sutton із проєкту OSINT, маскування російського корабля за допомогою димових приманок не допомогло йому врятуватися від влучення української ракети.
Кореспонденти «Крим.Реалії» зазначили: що саме сталося з кораблем, наразі невідомо.
Йдеться про патрульний корабель проекту 22160 типу «Василий Быков» Чорноморського флоту росії. О 9.30 за допомогою буксирів його пришвартували біля Курячої пристані.
Російський військовий корабель «Василий Быков» зайшов у Севастопольську бухту з обпаленим бортом. 4 серпня він раптом почав випускати димову завісу поблизу окупованого Севастополя, після чого був оповитий клубами чорного диму
Уранці ЗМІ повідомляли, що російський корабель спочатку випустив димові приманки, а потім судно огорнули клуби чорного диму.
***BREAKING***— H I Sutton (@CovertShores) August 4, 2022
Videos of another important naval action (s) off Crimea today.
Possibly #Ukraine hit a #Russian ship in north of Crimea (dark smoke).
Then Russian patrol ship near Sevastopol in second images, unclear what is going on
Awaiting further clarity pic.twitter.com/rfzW5hbzZO
Є надія, що це корито поповнить ряди підводного флоту москалів. Тримаймо кулачки і стежимо за розвитком подій, — прокоментували у СтратКомі ЗСУ.
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