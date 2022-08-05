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Ракурс
Російський корабель «Василий Быков» зайшов у Севастопольську бухту з обпаленим бортом

Російський корабель «Василий Быков» зайшов у Севастопольську бухту з обпаленим бортом (ФОТО)

5 сер 2022, 18:58
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У Севастопольську бухту 5 серпня зайшов російський військовий корабель «Василий Быков». У нього був обпалений борт.





4 серпня він раптом почав випускати димову завісу поблизу окупованого Севастополя, після чого був оповитий клубами чорного диму.

Російський корабель «Василий Быков» зайшов у Севастопольську бухту з обпаленим бортом

На думку військово-морського експерта HI Sutton із проєкту OSINT, маскування російського корабля за допомогою димових приманок не допомогло йому врятуватися від влучення української ракети.

Кореспонденти «Крим.Реалії» зазначили: що саме сталося з кораблем, наразі невідомо.

Йдеться про патрульний корабель проекту 22160 типу «Василий Быков» Чорноморського флоту росії. О 9.30 за допомогою буксирів його пришвартували біля Курячої пристані.

Російський військовий корабель «Василий Быков» зайшов у Севастопольську бухту з обпаленим бортом. 4 серпня він раптом почав випускати димову завісу поблизу окупованого Севастополя, після чого був оповитий клубами чорного диму

Уранці ЗМІ повідомляли, що російський корабель спочатку випустив димові приманки, а потім судно огорнули клуби чорного диму.

Є надія, що це корито поповнить ряди підводного флоту москалів. Тримаймо кулачки і стежимо за розвитком подій, — прокоментували у СтратКомі ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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