Влада Волині розповіла про план евакуації на випадок наступу з білорусі

https://racurs.ua/ua/n173427-vlada-volyni-rozpovila-pro-plan-evakuaciyi-na-vypadok-nastupu-z-bilorusi.html

Ракурс

Влада Волині склала план евакуації громадян на випадок наступу з білорусі.

Про це розповів «Суспільному» перший заступник голова обласної військової адміністрації Сергій Мовенко.

Деталі плану евакуації, каже заступник, знаходяться під грифом «таємно». Раніше про аналогічний план повідомила влада сусідньої й також прикордонної Рівненщини.

В разі потреби, в першу чергу план евакуації стосуватиметься прикордонних із білоруссю районів: Камінь-Каширського та Ковельського. Зокрема тих громад, які знаходяться безпосередньо на кордоні з республікою білорусь.

Якщо, не дай Боже, буде пряме вторгнення — є план, який було обговорено на засіданні евакуаційної комісії, — зазначив Мовенко.

З його слів, керівники громад та районних військових адміністрацій знають як діяти.

Про шляхи евакуації, місця де буде знаходитись транспорт для перевезення людей в безпечне місце — знають керівники громад та районних військових адміністрацій.

В разі, якщо з боку білорусі буде здійснена масштабна агресія — є план евакуації для Волинської області. Впевнений, наші військові цього не допустять, — зазначив перший заступник голови Волинської ОВА.

«Ракурс» повідомляв, що армія білорусі продовжила травневі навчання до середини серпня, вони пройдуть на віддалених полігонах.