65 кандидатів подали заяви на конкурс до ВККС

В Україні відбудеться конкурс до ВККС, фото: Конкурсна комісія з добору членів ВККС

https://racurs.ua/ua/n173441-65-kandydativ-podaly-zayavy-na-konkurs-do-vkks.html

Ракурс

В Україні в період з 15 липня до 22 серпня триває приймання заяв на участь у конкурсі на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Станом на вчора, 5 серпня, подано вже 65 таких заяв. Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляється на сторінці у соціальній мережі Фейсбук Конкурсної комісії з добору членів ВККС.

65 кандидатів подали заяви на участь у конкурсі на посади членів ВККС, — вказано в повідомленні.

ВККС в Україні не працює вже майже три роки. З метою поновлення її роботи була створена конкурсна комісія з добору кандидатів на відповідні посади на засадах прозорого конкурсу.

Приймання заяв на участь у цьому конкурсі розпочалося 4 лютого і мало тривати до 4 березня, проте через масштабне російське вторгнення було призупинене. На засіданні конкурсної комісії 13 липня було вирішено відновити прийом заяв з 15 липня.

На другому етапі конкурсу має відбутися співбесіда з відібраними кандидатами, за результатом якої відберуть та передадуть на розгляд Вищої ради правосуддя щонайменше два кандидати на кожну із 16 вакансій.