росія зібрала для наступу на Миколаїв майже 25 тис. окупантів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n173450-rosiya-styagnula-na-pivden-25-tys-okupantiv-schob-shturmuvaty-mykolayiv-the-times.html

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Загарбницька російська армія може готувати масштабний наступ на Миколаїв.

Для наступу на обласний центр країна-агресор перекинула в південні регіони України, які знаходяться під тимчасовим контролем москви, велику кількість живої сили. З Донбасу та Криму стягнули майже 25 тис. військових. Про це повідомляє видання The Times.

Зазначається, що прибуло дев’ять російських підрозділів чисельністю 500−800 осіб кожен. На західному березі Дніпра можуть знаходитися до 10 тис. ворожих солдатів, які хочуть оточити Миколаїв.

За інформацією ЗМІ, скупченням військ на півдні росія хоче відповісти на просування Збройних сил України на цьому напрямку, оскільки українські війська за останній місяць відсунули лінію фронту від Миколаєва приблизно на 2 км.

Також потенційний наступ на Миколаїв допоможе ворожій армії просунутися до Одеси, а також унеможливить обстріли мостів біля Херсону з реактивних систем HIMARS.

Нагадаємо, удень 5 серпня російські окупанти обстрілами завдали значних руйнувань Миколаєву. Під вогонь потрапили приватні будинки та багатоповерхівки Корабельного району, постраждали щонайменше 20 осіб.

Джерело: The Times