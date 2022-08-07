Дружба Ердогана з путіним — що кажуть країни Заходу

https://racurs.ua/ua/n173474-drujba-erdogana-z-putinym-scho-kajut-krayiny-zahodu.html

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Країни Заходу стривожені поглибленням економічної співпраці між президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і воєнним злочинцем — президентом рф володимиром путіним. Захід попереджає про зростання ризику того, що країна-член НАТО може зазнати обмежень, якщо допоможе кремлю уникати санкцій. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерело.

Шість західних чиновників розповіли впливовому виданню, що їхні країни стурбовані обіцянкою, яку дав Ердоган у Сочі. Йдеться про розширення співпраці у галузі торгівлі та енергетики. Один чиновник Європейського Союзу зауважив, що блок з 27 членів «все пильніше» стежить за турецько-російським співробітництвом.

Вашингтон неодноразово попереджав, що вдарить «вторинними санкціями» по країнах, які допомагають москві ухилятися від обмежувальних заходів. Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо в червні зустрівся з турецькими офіційними особами і стамбульськими банкірами, щоб попередити їх про наслідки дружби з воєнними злочинцями рф.

Один топ-чиновник Заходу припустив, що країни можуть закликати свої компанії і банки піти з Туреччини, якщо Ердоган виконає зобов’язання, які він виклав у п’ятницю з росією. Йдеться про втрату Анкарою 800 млрд дол. іноземних інвестицій.

Нагадаємо, Ердоган і путін зустрілися 5 серпня. За повідомленням росіян, президент Туреччини погодився частково платити за російський газ в рублях.