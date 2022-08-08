Україна отримає новий пакет військової допомоги від США, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive

https://racurs.ua/ua/n173527-ssha-nadadut-ukrayini-paket-viyskovoyi-dopomogy-na-1-mlrd-dolariv-detali.html

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Україна отримає від Сполучених Штатів додатковий пакет військової допомоги на загальну суму 1 млрд дол., що стане найбільшим одноразовим вилученням зброї та техніки США.

Надання цього пакету допомоги вже санкціонував президент США Джо Байден. Про це сьогодні, 8 серпня, заявив прес-секретар Пентагону Тодд Брессейл, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Новий пакет військової допомоги України включатиме:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

75 тис. снарядів для 155-мм артилерії;

20 120-мм мінометних систем і 20 тис. снарядів до 120-мм мінометів;

боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;

1 тис. «Джавелінів» і сотні протитанкових систем AT4;

50 БМП;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву;

медичне приладдя (зокрема аптечки першої допомоги, перев’язувальні матеріали, монітори).

Зазначається, що адміністрація Байдена виділила Україні військової допомоги вже загалом на 9,8 млрд доларів.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»