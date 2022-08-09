На авіабазі в тимчасово окупованому Криму 9 серпня пролунали вибухи

https://racurs.ua/ua/n173557-zakryttya-plyajnogo-sezonu-socmereji-vidreaguvaly-na-vybuhy-v-krymu-foto.html

Ракурс

В окупованому Криму сьогодні, 9 серпня, у другій половині дня пролунали вибухи на авіабазі, розташованій поблизу селища Новофедорівка Сакського району.

Невдовзі у соцмережах з’явилися кумедні реакції на цей інцидент.

Зокрема, враження авіабази у соцмережах розглядають як «репетицію» майбутнього знищення незаконно побудованого окупантами мосту з Криму до рф.

Користувачі соцмереж вважають, що цей інцидент фактично означає завершення на окупованій території туристичного сезону.

Крім того, на ситуацію в Криму відреагував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, котрий «попередив» жителів півострова про «повітряну тривогу».

Також користувачі соцмереж висміюють виправдання російської влади, яка інциденти зі знищенням своєї військової техніки традиційно пояснює «порушеннями правил пожежної безпеки». Так, невдовзі після вибуху російськими ЗМІ почали поширюватися заяви, що інцидент стався через займання палива на аеродромі, вибух авіаснаряда чи роботу диверсантів.

Під висміювання потрапило й традиційне для російських ЗМІ вживання замість слова «вибух» російського слова «хлопок», котре також можна перекласти на українську мову як бавовна.

Нагадаємо, у Міноборони України також з гумором відреагували на ситуацію в Криму та недолугі російські спроби приховати причину вибухів.