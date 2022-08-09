Вибухи на авіабазі в Криму прокоментувало Міноборони України

На аеродромі «Саки» в Криму пролунали вибухи, фото: «Вечірній Київ»

https://racurs.ua/ua/n173556-vybuhy-na-aviabazi-v-krymu-prokomentuvalo-minoborony-ukrayiny.html

Ракурс

Міністерство оборони України відреагувало на вибухи та пожежу, котрі сьогодні, 9 серпня, у другій половині дня сталися в районі авіабази поблизу тимчасово окупованого кримського селища Новофедорівка.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці відомства у соціальній мережі Фейсбук.

Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях, — зазначають в Міноборони.

Факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти «випадково» знайдуть якісь характерні «шеврон», «візитівку» чи навіть «ДНК», — додають у відомстві. — Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний.

Також у Міноборони закликають громадян зберігати спокій та вірити ЗСУ.

Нагадаємо, російські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють, що на авіабазі в Новофедорівці пролунали 10 вибухів. Окупанти вже заявили, що ударів по авіабазі не було, а причиною нібито стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».