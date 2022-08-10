G7 закликало рф негайно передати ЗАЕС під контроль України. Фото: t.me/energoatom_ua/8784

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Запорізька атомна електростанція повинна бути негайно передана під контроль України.

Глави країн Міністерств закордонних справ G7 оприлюднили заяву з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції, у якій вимагає від рф негайно повернути контроль над АЕС Україні. Про це йдеться в заяві міністрів «Групи семи», опублікованій 10 серпня на сайті МЗС Німеччини.

У цьому контексті ми вимагаємо, щоб росія негайно повернула законному суверенному власнику, Україні, повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією, а також над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації, — заявили дипломати.

У G7 наголосили, що український персонал ЗАЕС повинен мати можливість виконувати свої обов’язки без загроз та тиску. Міністри додали, що саме контроль росії над станцією становить загрозу для регіону.

Також вони заявили, що підтримують зусилля гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо зміцнення ядерної безпеки в Україні.

Саме тому важливо сприяти експертній місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС для вирішення питань ядерної безпеки у спосіб, який «поважає повний суверенітет України над її територією та інфраструктурою». Співробітники МАГАТЕ повинні мати безпечний і безперешкодний доступ до всіх ядерних об'єктів в Україні.

Нагадаємо, в «Енергоатомі» заявляли, що російські окупанти пошкодили азотно-кисневу станцію на Запорізькій атомній станції, є ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою залишається й пожежна небезпека на ЗАЕС.