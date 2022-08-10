Розбили наші позиції вщент - солдат рф назвав себе гарматним м’ясом

https://racurs.ua/ua/n173586-rozbyly-nashi-pozyciyi-vschent-soldat-rf-nazvav-sebe-garmatnym-m-yasom-video.html

Ракурс

Головне управління розвідки Міноборони перехопило розмову російських воєнних злочинців після того, як один із них потрапив під обстріл військових Збройних сил України та був змушений відійти.

Відео 10 серпня оприлюднила прес-служба ГУР. На ньому один із солдат рф розповідає, що ситуація «жорстка», його підрозділ «трохи назад відкотився» і тепер «відпочиває".

Роздовбали позиції в шмаття, знову там 300-ті (поранені — ред.)… Все, половина нас залишилася — кожен другий поранений, зараз поки що відкотилися. Я прийшов на позиції — у нас там зв’язку немає. На «передок» пробігся. Все, знищено на шматки, споруди роздовбані, все роздовбане. Мінометом, танком впритул розбили все, — скаржиться окупант.

Потім він висловлює сподівання «зробити ноги звідси». Також воєнний злочинець скаржиться, що це «війна, а не спецоперація».